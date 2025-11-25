Тренер российских саночников доволен началом тренировок на олимпийской трассе

В тренировочных заездах принимают участие шестеро российских спортсменов

Редакция сайта ТАСС

Ксения Шамова © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по санному спорту Александр Васин удовлетворен результатами первого тренировочного дня, который проходил на будущей олимпийской трассе в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо. Об этом специалист сообщил ТАСС.

"Вчера была первая тренировка, нам нужно сделать здесь не менее 10 заездов, чтобы потом квалифицироваться на Олимпийские игры, - рассказал Васин. - Уже второй спуск девчонки совершали с женского старта, все нормально у них получилось, ребята сегодня поднимутся на мужской".

"Мне сложно пока судить, насколько мы отстаем от основных соперников в плане знания особенностей олимпийской трассы. Пока, наверное, отстаем, другие саночники совершили куда больше заездов. Но со временем, думаю, что сравняемся", - добавил тренер.

Международная тренировочная неделя стартовала 24 ноября. 27 и 28 ноября пройдут официальные тренировки, а на 29 и 30 ноября намечены тестовые старты. В Италию приехали шестеро российских саночников, получивших нейтральный статус: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин.