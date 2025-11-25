Тренер сборной Индонезии: для местных игроков Овечкин - номер один в хоккее

Евгений Нурисламов отметил, что в стране все ждали момента, когда россиянин побьеет рекорд по голам в "регулярках"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Для молодых индонезийских игроков россиянин Александр Овечкин является фигурой номер один в мировом хоккее. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер сборной Индонезии по хоккею Евгений Нурисламов.

"Все молодые ребята знают о нем, он же номер один в хоккее, как Уэйн Гретцки в свое время, - рассказал Нурисламов. - Все следили, все ждали этого момента, [когда он забьет 895-ю шайбу и побьет рекорд Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ]. Все понимали, что это произойдет, только не знали когда".

Нурисламов, в свое время защищавший цвета пяти клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в одном из сезонов играл против Овечкина.

"В сезон локаута (2012/13 - прим. ТАСС) он играл за "Динамо", я играл за "Атлант". В мою смену не забивал, так получилось, что мы в разных сменах играли. Он же в основном в большинстве забивает. Тем более в России он не играл в том стиле, в котором играет сейчас в Америке, когда надо бежать, толкаться. В России он больше аккуратно играл, чтобы не травмироваться, и забивал большинство. Поэтому мы не встречались на льду часто", - рассказал собеседник ТАСС.