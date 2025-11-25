Тренер сборной Индонезии рассказал о развитии женского хоккея в стране

Евгений Нурисламов отметил, что вратарь женской команды совершенствует свое мастерство, тренируясь вместе с мужчинами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. В Индонезии началось развитие женского хоккея с шайбой, создана команда, в которую набирают девушек. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный тренер сборной Индонезии по хоккею Евгений Нурисламов.

"У нас с этого года начали обращать внимание на женский хоккей, - рассказал Нурисламов. - Есть команда, в которую набирают девушек. Есть очень большой разброс в возрасте - начиная с 13 лет и заканчивая 24-летней. Потихоньку началось развитие, им даже лед выделяют. Но все еще пока в начале пути".

Собеседник ТАСС добавил, что вратарь женской команды совершенствует свое мастерство, тренируясь вместе с мужчинами.

Мужская сборная Индонезии в настоящее время выступает в четвертом дивизионе. В апреле на первенстве мира в Ереване индонезийцы заняли четвертое место, обыграв сборные Ирана и Малайзии и проиграв командам из Узбекистана, Армении и Кувейта.