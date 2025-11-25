Вратаря "Тампы" Василевского признали третьей звездой дня в НХЛ

Голкипер сделал шатаут в матче с "Филадельфией"

Нападающий "Филадельфии" Трэвис Конекны и вратарь "Тампы" Андрей Василевский © AP Photo/ Chris O'Meara

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (3:0) на счету Василевского 20 отраженных бросков. Россиянин впервые в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности.

Первой звездой стал американский нападающий "Юты" Логан Кули, который забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу в домашней встрече с "Вегасом" (5:1). Второй звездой признали канадского защитника "Вашингтона" Джейкоба Чикрана, который оформил дубль в домашней игре против "Коламбуса" (5:1).