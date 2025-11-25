Мурашов рассказал, что помогло ему справиться с волнением перед дебютом в НХЛ

Российский голкипер дебютировал в НХЛ 9 ноября

Вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов © AP Photo/ Gene J. Puskar

ТАСС, 25 ноября. Опыт дебюта в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) помог голкиперу "Питтсбурга" Сергею Мурашову справиться с волнением перед первой игрой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Дебютным в НХЛ для Мурашова стал домашний матч против "Лос-Анджелеса" (2:3), который состоялся 9 ноября. В этой встрече россиянин отразил 24 броска.

"Перед матчем было небольшое волнение, но не какое-то сильное. Очень помог опыт дебюта в КХЛ. Вспоминал ту игру и слова Рашита Давыдова и Игоря Никитина перед ней. В остальном спокойно готовил себя, как к обычному матчу, выполняя рутинные действия", - сказал Мурашов.

Также хоккеист рассказал, как прошел круг новичка. "Дождались команды от Сидни Кросби, что можем идти на разминку. Я шел первым, и промелькнула мысль, что, может быть, обойдемся и без круга новичка. За мной шел Брайан Раст, и внезапно он останавливается, а за ним и все остальные. И тогда я уже понял, что без этой традиции не обойтись. Была мысль сделать небольшую дугу на льду и сесть, чтобы тянуться, но решил подобрать шайбу и уже завершить круг новичка, бросив по воротам", - поделился Мурашов.

Мурашову 21 год. Вратарь был выбран "Питтсбургом" под 118-м номером на драфте НХЛ 2022 года. Он является воспитанником системы ярославского "Локомотива", за взрослую команду в Фонбет - КХЛ игрок провел 7 игр.