Лагно: отстранение не сказалось на уровне сборной России по шахматам

Российские шахматистки 23 ноября обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира

Екатерина Лагно © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продолжительное отсутствие на международной арене не отразилось на уровне женской сборной России по шахматам. Такое мнение в интервью ТАСС высказала член сборной России Екатерина Лагно.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную России.

"Судя по результату, никак это [отстранение] не сказалось, - отметила Лагно. - Уровень женских шахмат растет. Появляются новые талантливые девочки. Конкуренция растет. Но видите - мы пока справляемся".

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.