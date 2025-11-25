Ислама Махачева наградили медалью за заслуги в области спорта

Награду спортсмену вручил глава Дагестана Сергей Меликов

Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева медалью "За заслуги в области физической культуры и спорта". Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Ислам Махачев награжден медалью "За заслуги в области физической культуры и спорта". Государственную награду Дагестана чемпиону UFC вручил Сергей Меликов. Такой же медалью был отмечен тренер бойца Сайфула Магомедов", - говорится в сообщении.

Глава региона также подарил спортсмену его портрет с фразой, которую Махачев произнес на арене в Нью-Йорке после победного боя: "У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы".

Махачев стал первым россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Также он вошел в десятку бойцов-мужчин лиги, которые добивались подобного достижения. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.