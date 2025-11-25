Козлов отметил, что всегда может обратиться за советом к Кудашову

Алексей Кудашов покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Динамо" 17 ноября

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Исполняющий обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслав Козлов иногда созванивается с бывшим наставником бело-голубых Алексеем Кудашовым для получения совета. Об этом Козлов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Кудашов покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Козлов.

"Мы созваниваемся и разговариваем. У нас ничего в отношениях не изменилось. Если мне нужен совет, то всегда могу ему позвонить", - сказал Козлов.

Кудашову 54 года, специалист возглавлял "Динамо" с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф.

Козлову 53 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай").