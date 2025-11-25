Олимпийскую чемпионку по плаванию Олексяк дисквалифицировали на 2 года

Канадка допустила три нарушения порядка предоставления информации о местонахождении

Пенелопа Олексяк © Michael Reaves/ Getty Images

ТАСС, 25 ноября. Олимпийская чемпионка по плаванию канадка Пенелопа Олексяк признала вину в нарушении антидопинговых правил и отстранена от участия в соревнованиях на два года. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

22 июля Олексяк временно отстранили от участия в соревнованиях. Канадка допустила три нарушения порядка предоставления информации о местонахождении в период с октября 2024 года по июнь 2025 года. Ее дисквалификация завершится 14 июля 2027 года.

Олексяк 25 лет, 6 июля она сообщила, что не выступит на чемпионате мира 2025 года по решению Федерации плавания Канады, отметив, что "всегда оставалась чистой спортсменкой". Канадка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м вольным стилем, в ее активе также две серебряные и четыре бронзовые награды Игр. Дважды спортсменка становилась серебряным призером чемпионатов мира, семь раз выигрывала бронзовые медали мировых первенств.