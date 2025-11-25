Козлов считает, что "Динамо" будет непросто усилиться новыми хоккеистами

В нынешнем сезоне трансферное окно в КХЛ закрывается 25 января

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Московскому "Динамо" будет непросто укрепить состав новыми хоккеистами, поскольку на рынке мало качественных игроков. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов.

В нынешнем сезоне клубы Континентальной хоккейной лиги могут обменивать и дозаявлять игроков до 25 января.

"Игроков попросту нет. Можем взять какого-то иностранца. Рынок не такой большой, многие к нам не едут. Финны и шведы не едут, словаков нормальных нет. Только канадцы и американцы, но вы сами понимаете, что переехать на другой континент по ходу сезона очень сложно. Все работают, у нас есть время. Кандидатов сказать не могу. И будут ли они? Все в очень подвешенном состоянии", - сказал Козлов.

Козлову 53 года, он стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Алексея Кудашов, который покинул клуб 17 ноября. Козлов входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай").

"Динамо" занимает пятое место в Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 36 очков в 29 играх.