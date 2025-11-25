Воспитанник "Трактора" Карпухин назвал особенным матч против родного клуба

В нынешнем сезоне Илья Карпухин выступает за казанский "Ак Барс"

Илья Карпухин © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Предстоящий матч против челябинского "Трактора" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет особенным для защитника казанского "Ак Барса" Ильи Карпухина. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Матч состоится 3 декабря в Казани. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

"Игра будет особенной. Готовлюсь и с нетерпением жду этот матч. Очень хочется себя проявить и показать. Играть против родного клуба всегда непросто. В прошлом году удалось провести такой матч. Думаю, что в этом сезоне уже будет полегче, но тем не менее против родного клуба всегда непросто играть", - сказал Карпухин.

Хоккеист признался, что хотел бы в будущем выиграть Кубок Гагарина вместе с "Трактором". "До сих пор внутри меня есть некий пункт, что я хочу выиграть кубок с родным клубом. Надеюсь, еще представится такая возможность", - отметил Карпухин.

Карпухину 27 лет, защитник является воспитанником "Трактора", за который провел в КХЛ 381 матч, забросив 22 шайбы и отдав 64 результативные передачи. По ходу прошлого сезона Карпухин перешел в петербургский СКА. Летом игрок пополнил состав "Ак Барса".