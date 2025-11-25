"Торпедо" вылетело из Кубка России, проиграв "Балтике" в "пути регионов"

В следующем раунде "Балтика" встретится с проигравшей командой в противостоянии "Зенита" и московского "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 2:0 обыграла московское "Торпедо" и вышла во второй этап 1/4 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Арене-Химки".

Голы в составе "Балтики" забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).

До этого матча "Торпедо" не проигрывало на своем поле в разных турнирах в течение шести игр, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. "Балтика" продлила беспроигрышную серию до пяти матчей в разных турнирах. В следующем раунде кубка "Балтика" встретится с проигравшей командой в противостоянии петербургского "Зенита" и московского "Динамо".

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).