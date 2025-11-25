Российские гимнасты вернулись в Москву с успешного юниорского ЧМ

Арсений Духно и Милана Каюмова завоевали три золотые медали

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гимнасты Арсений Духно и Милана Каюмова, завоевавшие три золотые медали на юниорском чемпионате мира на Филиппинах, вернулись в Россию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Шереметьево.

В зоне прилета гимнастов, выступавших на ЧМ в нейтральном статусе, а также тренеров и представителей медицинского персонала встречали их друзья, близкие, члены юниорской сборной и журналисты.

Духно на чемпионате мира в Маниле выиграл золото в личном многоборье и опорном прыжке, Каюмовой не было равных в упражнениях на брусьях. Ранее она заняла высокое для себя шестое место в финале личного многоборья. Российская гимнастика на мировом первенстве была представлена только этими двумя спортсменами.

"Настроение отличное, очень благодарен всем, кто приехал в аэропорт и встретил нас, - рассказал журналистам Духно. - Сложилось все отлично, получилось почти все, но это не повод расстраиваться. Собой я очень доволен, получил драгоценный опыт на этих соревнованиях, а это самое важное".

"Запомнилась больше всего поддержка зрителей, я очень рада. Ответственность на меня очень сильно давила, но поддержка тренера помогала с ней справиться. Я боролась сама с собой на этих соревнованиях, всегда стараюсь равняться на Ангелину Мельникову", - добавила Каюмова.

Духно и Каюмова с тремя золотыми наградами вывели команду России на третье место в неофициальном медальном зачете, пропустив вперед сборные Китая (4-0-3) и Японии (3-5-2) и опередив команду США (2-1-5).

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Маниле с 20 по 24 ноября.