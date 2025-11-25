В Древней Олимпии все готово к церемонии зажжения огня Олимпиады-2026

Церемония, которая обычно проводится в солнечную погоду на античном стадионе, перенесена в Археологический музей из-за приближающегося сильного циклона

корр. ТАСС, Юрий Малинов

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 25 ноября. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Последние приготовления завершаются в Археологическом музее в Древней Олимпии, где 26 ноября пройдет официальная церемония зажжения олимпийского огня для зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония, которая обычно проводится в солнечную погоду на античном стадионе Древней Олимпии, перенесена в Археологический музей из-за приближающегося сильного циклона, сопровождающегося сильными грозами и градом. Чрезвычайное положение из-за наводнений и оползней уже объявлено в ряде пострадавших муниципалитетов на севере и западе Греции, мощные ливни идут на греческих островах в Ионическом море, в самой Древней Олимпии сильный дождь 25 ноября не переставал весь день.

В музее уже установлены видеокамеры спортивного медиа-канала Международного олимпийского комитета (МОК) Olympic Channel и греческого телевидения ERT, которые будут вести прямую трансляцию церемонии. Представитель ERT сказал корреспонденту ТАСС, что помимо основных телекамер в зале и на улице поставят еще несколько для более полного освещения всего действа. "У нас уже все готово, вносятся лишь последние штрихи, во дворе музея ставятся большие экраны, на которых тоже будет демонстрироваться церемония", - сказал он.

24 ноября Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции провел на античном стадионе в экстренном порядке генеральную репетицию церемонии зажжения олимпийского огня от лучей солнца с помощью параболического зеркала, когда в Древней Олимпии еще была солнечная погода. От огня загорелся олимпийский факел, от него зажгли и несколько специальных лампад. Однако впервые на генеральную репетицию не пустили аккредитованных журналистов, а также простых посетителей археологической площадки, которые обычно получают редкий случай запечатлеть на свои телефоны тот самый сокровенный момент, когда в фокусе солнечных лучей, концентрируемых в параболическим зеркале, у развалин античного храма Геры вспыхивает факел в руках верховной жрицы представления.

На генеральную церемонию допустили только пул из нескольких установленных НОК фотожурналистов. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в НОК Греции, это произошло по требованию Международного олимпийского комитета, который был недоволен тем, что фотографии, сделанные в предыдущие годы во время аналогичных генеральных репетиций, быстро разлетались по интернету за день до официальной церемонии зажжения олимпийского огня и "в какой-то степени обесценивали саму церемонию". "Пулу фотокорреспондентов запрещено распространять фотографии зажжения огня, сделанные во время генеральной репетиции, до начала официальной церемонии 26 ноября. Если кто-то это нарушит, то ему грозит лишение доступа на саму церемонию", - заявили в НОК.

Нарушение запрета

И, к большому разочарованию организаторов, это эмбарго нарушило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA), которое распространило сделанные им фотографии с генеральной репетиции. Публикацию фотоснимков зажжения огня даже осудила Ассоциация иностранной прессы в Афинах. По словам ассоциации, после жалоб ее членов НОК и МОК приняли решение запретить фотографу ANA-MPA доступ на официальную церемонию зажжения огня 26 ноября.

НОК сообщил, что сама церемония будет проведена в Археологическом музее из-за неблагоприятных погодных условий. "Это изменение было сочтено необходимым для обеспечения безопасности всех участников и престижа церемонии", - подчеркнули в НОК. По предварительной информации, на церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.

НОК также заявил, что из-за крайне ограниченного места в зале Археологического музея аккредитованным журналистам также не позволят присутствовать на официальной церемонии и они смогут освещать ее лишь по онлайн-трансляции в пресс-центре Олимпийской академии в Древней Олимпии. "Вход в музей будет разрешен только ограниченному числу фотографов, которые должны будут через пулы распространить свои фотографии. Мы искренне сожалеем об этом изменении и любых неудобствах, которые оно может причинить, но это необходимо", - отметили в пресс-службе комитета.

Эстафета олимпийского огня

По словам представителя ERT, в музее не будет традиционного театрального представления, которое обычно проводилось на античном стадионе. Хореографическое представление с участием группы жриц и куросов (древнегреческих юношей), исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов, уже состоялось во время генеральной репетиции и будет показано в видеозаписи. После этого будет дан старт 9-дневной эстафете олимпийского огня по Греции, которая будет проходить до 4 декабря. Ее маршрут охватит 2 200 км, 23 префектуры и 7 регионов страны.

Первым факелоносцем, который в Древней Олимпии получит факел с огнем из рук верховной жрицы, станет бронзовый призер Олимпийских игр - 2024 в Париже по академической гребле Петрос Гайдатзис. Он пробежит на первом отрезке эстафеты с античного стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр французскому барону Пьеру де Кубертену (1863-1937). Барон умер от сердечного приступа в Женеве 2 сентября 1937 года. После его смерти и в соответствии с его волей его сердце было перевезено в Древнюю Олимпию, где было захоронено в надгробии, называемом Памятником де Кубертену.

Всего в рамках эстафеты олимпийского огня по Греции состоятся 36 местных церемоний встречи олимпийского огня. Эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, пройдет через населенные пункты Пиргос, Амалиада, Калаврита, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбака, Мецово, Козани, Кастория, Флорина, Науса, Серре, Драма, Салоники, Ламия, Арахова, Левадия, Афины и завершится на столичном стадионе "Панатинаикос" 4 декабря. Там состоится церемония передачи огня оргкомитету Игр в Италии.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут участвовать в них в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.