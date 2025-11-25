Россияне завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпиаде в Токио

Российские спортсмены заняли бы второе место в медальном зачете, однако их результаты официально не учитывались в таблице

Пловец Степан Скосырский © Михаил Синицын/ ТАСС

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали по итогам Сурдлимпиады. Соревновательная часть Игр завершилась в Токио.

Россияне и белорусы принимали участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). Российские спортсмены заняли бы второе место в медальном зачете, однако их результаты официально не учитывались в таблице.

В Токио выступали 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности были разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Церемония закрытия пройдет 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.