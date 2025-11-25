Волейболисты "Динамо" нанесли "Локомотиву" первое поражение в Суперлиге

Игра завершилась со счетом 3-1 в пользу столичной команды

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Москве.

Игра завершилась со счетом 3-1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21) в пользу столичной команды.

"Локомотив" потерпел первое поражение в текущем чемпионате. Новосибирская команда занимает второе место в таблице, одержав восемь побед и набрав 24 очка. Лидирует петербургский "Зенит", который одержал 8 побед при 1 поражении и набрал 25 очков. "Динамо" с 7 победами и 2 проигрышами располагается на 4-й строчке.

В следующем матче "Динамо" 2 декабря примет "Горький". "Локомотив" 29 ноября дома сыграет с "Оренбуржьем".