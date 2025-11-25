"Нефтехимик" обыграл "Авангард" в матче КХЛ, уступая со счетом 2:5

Победный гол хозяева забили за секунду до конца основного времени, шайба влетела в ворота от клюшки нападающего "Авангарда" Константина Окулова

ТАСС, 25 ноября. Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 6:5 одержал волевую победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Хоружев (6-я и 52-я минуты), Герман Точилкин (34), Иван Николишин (38), Андрей Белозеров (48, 60). У проигравших отличились Максим Лажуа (6, 8), Наиль Якупов (16, 33) и Александр Волков (37). После двух периодов "Нефтехимик" проигрывал со счетом 2:5. Победный гол хозяева забили за секунду до конца основного времени. Шайба влетела в ворота от клюшки нападающего "Авангарда" Константина Окулова.

"Нефтехимик" прервал серию из четырех поражений. Команда из Нижнекамска набрала 33 очка в 32 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Авангард" с 39 очками после 29 игр располагается на 3-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Нефтехимик" 28 ноября примет "Шанхай Дрэгонс". "Авангард" 27 ноября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".