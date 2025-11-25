"Спартак" прервал серию гостевых побед "Ак Барса" в КХЛ

Казанцы впервые проиграли на выезде за последние четыре встречи

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Спартака" © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Шайбу забросил Иван Морозов (48-я минута).

"Спартак" одержал вторую победу в шести последних матчах в КХЛ. "Ак Барс" потерпел третье поражение в пяти последних играх в КХЛ. Команда впервые проиграла на выезде за последние четыре встречи в КХЛ. "Спартак" поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. "Ак Барс" набрал 40 очков в 31 игре и занимает 2-е место на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 27 ноября примет екатеринбургский "Автомобилист", "Ак Барс" на следующий день дома сыграет с петербургским СКА.