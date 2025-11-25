Мэр Нью-Йорка заявил, что виновных драки с участием команды Махачева накажут

На турнире UFC произошла драка между американцем Диллоном Дэнисом и бойцами из команды Ислама Махачева

Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка проводит расследование драки, произошедшей между американцем Диллоном Дэнисом и бойцами из команды россиянина Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Перед началом главного карда на арене "Медисон сквер гарден" произошла массовая драка с участием Дэниса и бойцов из окружения Хабиба Нурмагомедова.

"Эти нападения совершенно неприемлемы. Полиция Нью-Йорка уже проводит полное расследование, и все виновные будут привлечены к ответственности", - написал Адамс.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в MMA. 14 мая он освободил титул чемпиона в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачев стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях.