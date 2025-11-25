Тульский "Арсенал" из Первой лиги выбил "Рубин" из Кубка России

Во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" туляки встретятся с проигравшим в паре "Спартак" - "Локомотив"

Вратарь "Рубина" Артур Нигматуллин © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал", выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), в серии пенальти обыграл казанский "Рубин" и вышел во второй этап 1/4 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Туле.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти "Арсенал" одержал победу - 3:2.

Во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" "Арсенал" встретится с проигравшим в паре 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых, ответный пройдет 26 ноября.

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).