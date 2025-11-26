Хоккеист "Эдмонтона" Подколзин набрал 10-е очко в сезоне

Его команда уступила "Далласу" со счетом 3:8

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © AP Photo/ Lynne Sladky

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин набрал 10-е очко в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашней игре против "Далласа" Подколзин отметился голевой передачей. В 25 матчах текущего сезона у россиянина четыре заброшенные шайбы и шесть голевых пасов.

Встреча закончилась со счетом 8:3 в пользу "Далласа". Команда из Техаса занимает второе место в Центральном дивизионе с 32 очками после 23 матчей. "Эдмонтон" идет на шестом месте Тихоокеанского дивизиона с 25 очками после 25 встреч.

Следующим соперником команд станет "Сиэтл". "Даллас" сыграет с ним в ночь на 27 ноября по московскому времени, а "Эдмонтон" - тремя днями позднее.