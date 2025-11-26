Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб клуба КХЛ "Трактор"

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сергей Зубов вошел в тренерский штаб челябинского "Трактора", выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Зубовым, который будет помощником исполняющего обязанности главного тренера челябинцев Рафаэля Рише, рассчитан до конца текущего сезона.

Зубову 55 лет. С 2024 по 2025 год он возглавлял "Сочи", ранее он с июля 2022 года входил в тренерский штаб петербургского СКА. Также специалист работал в молодежной сборной России, которая под его руководством выступала на чемпионате мира 2022 года. Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее его доиграли без участия россиян в связи с ситуацией на Украине и последующим отстранением российских команд Международной федерацией хоккея.

В качестве игрока Зубов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом 1992 года в составе Объединенной команды. С 2011 по 2015 год он занимал должность помощника главного тренера в СКА, с ноября 2015 года по июнь 2016-го был главным тренером команды. Также Зубов возглавлял "Сочи" (2017-2019) и рижское "Динамо" (с апреля по октябрь 2021 года).