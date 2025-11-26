Статья

Россияне взялись поднять индонезийский хоккей с шайбой до медальных высот

Главным стартом для них станут Игры Юго-Восточной Азии

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Получившие индонезийское гражданство четыре россиянина намерены написать новую страницу в скудной на успехи истории местного хоккея с шайбой и завоевать со сборной этой страны первые медали крупных международных стартов. Сделать это они собираются, тренируясь на единственном в стране катке, расположенном в торговом центре на окраине Джакарты.

Главным стартом для индонезийских кудесников клюшки станут Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games), которые пройдут в декабре в Таиланде. В программу этих мультиспортивных соревнований вместе с летними видами спорта включен и хоккей на льду. Индонезийские хоккеисты участвовали в SEA Games дважды (в 2017 и 2019 годах) и каждый раз занимали последние, пятые места.

"Перед нашей командой стоит задача завоевать медали, лучше, конечно, золотые", — рассказал ТАСС главный тренер сборной Индонезии Евгений Нурисламов, выступавший в пяти клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и принявший летом местное гражданство, как и его коллега-тренер Артем Безруков с двумя молодыми хоккеистами Аделем Хабибуллиным и Савелием Молчановым.

"Мы с Артемом играющие тренеры, и у нас теперь есть возможность еще и поиграть, помочь сборной Индонезии подняться в мировом рейтинге, так как у нас есть опыт, который здесь мало у кого есть. Хотим передать свой опыт местным игрокам. Одно дело, когда ты говоришь стоя на лавке, а другое дело, когда ты на льду и можешь сам показать", — подчеркнул главный тренер команды.

Хоккейный турнир Игр Юго-Восточной Азии пройдет с 10 по 19 декабря. В мужских соревнованиях будут бороться за медали сборные Таиланда, Филиппин, Сингапура, Малайзии и Индонезии, в женских — команды все тех же стран, за исключением Индонезии, где слабый пол, как ранее писал ТАСС, только начал приобщаться к хоккею с шайбой. Первый матч индонезийские хоккеисты проведут 10 декабря со сборной Сингапура.

Мужская сборная Индонезии в настоящее время выступает в четвертом дивизионе. В апреле на первенстве мира в Ереване индонезийцы заняли четвертое место, обыграв сборные Ирана и Малайзии и проиграв командам из Узбекистана, Армении и Кувейта. Кувейт станет местом проведения первенства мира — 2026 среди команд IV дивизиона, турнир пройдет с 12 по 18 апреля. Кроме Индонезии и Кувейта в соревнованиях примут участие сборные Армении, Малайзии, Ирана и Сингапура.

Альберт Стародубцев