Вратарь "Вашингтона" Томпсон рассказал, что Протас учит его русскому языку
Редакция сайта ТАСС
06:37
ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Белорусский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Алексей Протас учит канадского голкипера команды Логана Томпсона русскому языку. Комментарий голкипера приводит портал RMNB.
"Мы проводим небольшие уроки, когда я могу. Правда, я даже не могу вспомнить, что я выучил. Только ругательства", - сказал Томпсон.
Протас отметил, что канадец проявляет интерес и старание в изучении языка. "Он просто начал задавать вопросы про какие-то простые вещи. Иногда спрашивает что-то ради развлечения. Может, иногда он забывает слова через 10 секунд, но он старается", - рассказал белорус.