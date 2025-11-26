Определились номинанты приза ТАСС "За верность" в категории "Лучший воспитанник"

Вручение премии состоится 4 декабря

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полузащитники "Краснодара" и "Локомотива" Эдуард Сперцян и Алексей Батраков вошли в число номинантов премии "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова в категории "Лучший воспитанник".

Также в список номинантов вошли Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Черников ("Краснодар"), Руслан Аюкин ("Камаз"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Денис и Дмитрий Рахмановы (оба - "Волга"). Номинантами в категории "Лучший товарищ по команде" стали Михаил Кержаков и Дуглас Сантос (оба - "Зенит"), Сергей Петров ("Краснодар"), Данил Круговой (ЦСКА), Олег Иванов ("Рубин"), Артем Дзюба ("Акрон") и Денис Глушаков (завершил карьеру).

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.