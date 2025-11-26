Тюкавин считает патриотами своих клубов номинантов приза ТАСС "За верность"

Церемония вручения премии состоится 4 декабря

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Номинанты на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова являются достойными спортсменами и патриотами своих клубов. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин.

Тюкавин вошел в число номинантов на приз "За верность" в категории "Российская премьер-лига (РПЛ)", также на награду претендуют Игорь Акинфеев (ЦСКА), Игорь Лещук "Динамо"), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба - "Спартак"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Ризван Уциев ("Ахмат"), Андрей Малых ("Оренбург"), Хорен Байрамян ("Ростов"), Сергей Петров ("Краснодар") и Дмитрий Баринов ("Локомотив").

"Рад оказаться в числе номинантов в окружении очень достойных спортсменов, патриотов своих клубов, - сказал Тюкавин. - Я в "Динамо" с пяти лет, люблю свой клуб и команду, мечтаю достичь с ней самых больших целей - наши болельщики это знают. Хорошо, что такие премии создаются, чтобы поддержать не только известных футболистов, но и людей на незаметных должностях, которые тоже верой и правдой служат своим клубам. От нас в номинанты, например, попал массажист Сережа Путилин - в категории "За выдающиеся достижения в жизни". Он не только профи своего дела, но и проводит благотворительные аукционы, помогая многим людям в трудной ситуации. Его дела заслуживают большого уважения".

"Планирую посетить мероприятие независимо от того, выиграю я или нет. Пользуясь случаем, хочу позвать всех болельщиков на заключительный домашний матч года с [петербургским] "Зенитом" в этот четверг - "Динамо" нужна ваша поддержка", - добавил Тюкавин.

Тюкавин претендует на приз в категории "Лучший воспитанник", в список также вошли Эдуард Сперцян и Александр Черников (оба - "Краснодар"), Алексей Батраков и Баринов (оба - "Локомотив"), Руслан Аюкин (КАМАЗ), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), а также Денис и Дмитрий Рахмановы ("Волга")

О призе

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент РПЛ Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.