"Спартак" оштрафовали на 1 млн рублей по итогам матча РПЛ с ЦСКА

За необеспечение безопасности на стадионе клуб оштрафован на 800 тыс. рублей, за скандирование болельщиками ненормативной лексики - 200 тыс.

Болельщики "Спартака" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на сумму 1 млн рублей по итогам матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

22 ноября "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов "Спартака" избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона "Лукойл-Арена".

"Рассмотрели все видеоматериалы по данному инциденту, ознакомились с решениями судебных органов, - сказал Григорьянц. - Кроме того, определяли принадлежность болельщика к клубу, установили, что зачинщиком драки был болельщик ЦСКА, он провоцировал болельщиков "Спартака". Учитывая все обстоятельства, "Спартак" за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, поставившее под угрозу безопасность находящихся на стадионе, а также за неправомерные действия зрителей - штраф 800 тыс. рублей. За скандирование болельщиками ненормативной лексики - 200 тыс. рублей".

"Что касается ЦСКА, то за неправомерные действия болельщика оштрафовать клуб на 200 тыс. рублей и за скандирование ненормативной лексики болельщиками - на 20 тыс. рублей", - заключил он.

Сотрудники полиции установили личности трех участников драки, возникшей между фанатами после матча "Спартак" - ЦСКА. Спровоцировавший драку болельщик привлечен к административной ответственности. Двое фанатов "Спартака" также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. Всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек.