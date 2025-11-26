Бабаев: вопрос повышения зарплаты Челестини имеет под собой основание

Швейцарский специалист возглавил ЦСКА в июне

ТАСС, 26 ноября. Вопрос о повышении зарплаты главному тренеру московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини имеет под собой основние. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В июне швейцарский специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон.

"Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица. Это [повышение зарплаты] действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет", - сказал Бабаев.

ЦСКА после 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.