В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини

В июне он подписал соглашение с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА имеет желание продлить контракт с главным тренером команды Фабио Челестини. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В июне швейцарский специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон.

"Третий год продлевается при определенных условиях автоматически. Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это вполне возможно", - сказал Бабаев.

ЦСКА после 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.