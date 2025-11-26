Этап Кубка мира по скелетону в Австрии отменили из-за состояния трассы

Соревнования были запланированы на 28 ноября

ТАСС, 26 ноября. Исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) принял решение отменить этап Кубка мира по скелетону в австрийском Инсбруке. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной стала неудовлетворительное состояние трассы. О дальнейшей судьбе соревнований, которые были запланированы на 28 ноября, IBSF сообщит позднее.

Следующий этап пройдет 12 декабря в норвежском Лиллехаммере.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.