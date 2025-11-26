Павличенко стал победителем Кубка России по санному спорту в Сочи

У женщин победу одержала Виктория Демченко

Роман Рязанцев, Семен Павличенко и Максим Константинов © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двухкратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко стал победителем Кубка России, который стартовал в среду на олимпийской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Павличенко по сумме двух заездов показал результат 1 минута 43,697 секунды. Второе место занял Роман Рязанцев (1.44,380), третье - Максим Константинов (1.44,425). В женских заездах первенствовала Виктория Демченко (1.40,319), второй стала Елизавета Менухова (1.40,849), третьей - Елизавета Журавлева (1.40,851).

В состязаниях экипажей саней-двоек у мужчин первое место заняли Андрей Богданов и Юрий Прохоров (1.39,602), вторыми стали Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.39,707), третьими - Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов (1.41,007). В женских двойках не было равных Демченко и Олесе Михайленко (1.22,343), второе место заняли Екатерина Фомина и Полина Григорьева (1.23,218), третье - Менухова и Дарья Пересторонина (1.23,458).

В четверг будут разыграны медали Кубка России в спринте и в командной гонке.

В соревнованиях не принимали шесть российских саночников, которые в настоящее время тренируются на будущей олимпийской трассе в Кортина д"Ампеццо. Это София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. В субботу и воскресенье они начнут решать задачу отбора на Игры-2026.