Дзантиев: выступление россиян на Сурдлимпиаде вдохновляет

Российские спортсмены завоевали на турнире 29 золотых наград

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Выступление российских спортсменов на Сурдлимпиаде в Токио вдохновляет и придает уверенность в будущем. Об этом ТАСС заявил президент Сурдлимпийского комитета России Роберт Дзантиев.

Россияне завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали по итогам Сурдлимпиады.

"Для нас главное достижение летних Сурдлимпийских игр в Токио - даже не количество медалей, а сам факт возвращения российских спортсменов на международную арену после длительного перерыва. Мы воспринимаем эти Игры как важнейшую точку возвращения. И, пожалуй, самое ценное - мир снова увидел уровень российского спорта глухих, который способен побеждать в самых сложных условиях. Это вдохновляет и придает уверенность в будущем", - отметил Дзантиев.

"Наши ребята вышли на старт в статусе индивидуальных глухих нейтральных атлетов, без флага и гимна, но с невероятной силой духа. 36 спортсменов сумели навязать борьбу более чем трем тысячам участников и фактически повторили традиционное лидерство России в сурдлимпийском движении. 29 золотых медалей - это не просто спортивный успех, это доказательство того, что системная подготовка, характер и профессионализм важнее любых внешних ограничений", - добавил он.

В Токио выступали 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности были разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.