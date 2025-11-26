Футболист Кордоба повторил рекорд Смолова по голам в составе "Краснодара"

На счету форвардов по 68 забитых мячей за "Краснодар"

Джон Кордоба © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Колумбийский нападающий Джон Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу забитых мячей в составе "Краснодара".

Гол в ворота "Оренбурга" в ответном матче "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стал для Кордобы 68-м за "Краснодар" в 137 матчах. Смолов провел за клуб 125 игр.

Кордобе 32 года, он выступает за "Краснодар" с 2021 года. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в прошлом сезоне. Ранее форвард выступал за испанскую "Гранаду", германские "Майнц", "Кёльн" и "Герту".

Смолову 35 лет, он играл за "Краснодар" дважды по ходу карьеры - в 2013-2015 и 2024-2025 годах. По окончании прошлого футболист покинул команду, впервые став чемпионом России. До этого Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.