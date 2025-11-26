Хоккеист "Нью-Джерси" Дадонов выбыл на неопределенный срок

В текущем сезоне он провел за команду пять матчей

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Евгений Дадонов © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Евгений Дадонов выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом сообщил главный тренер команды Шелдон Киф, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналистка Аманда Стейн.

Киф отметил, что Дадонов будет недоступен "в течение некоторого времени". Тренер добавил, что для предоставления информации о восстановлении ему предстоит увидеть результаты некоторых тестов.

Ранее Дадонов сломал руку в первом матче "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 с "Каролиной" (3:6). В текущем сезоне российский нападающий провел 5 матчей и не набрал очков за результативность.

Дадонову 36 лет, он играет за "Нью-Джерси" с этого сезона. Ранее с 2022 по 2025 год он играл за "Даллас", также в НХЛ он выступал за "Флориду", "Оттаву" и "Монреаль". Всего в НХЛ форвард провел 622 игры, набрав 361 (163 голов + 198 результативных передач) очко.

Нападающий является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.