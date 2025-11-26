Спортсмены 14 стран участвуют в соревнованиях по скалолазанию в Москве

Торжественная церемония открытия регионального чемпионата CISM и международных соревнований среди профессиональных спортсменов прошла в Центре скалолазания ЦСКА

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) и международных соревнований среди профессиональных спортсменов прошла в Центре скалолазания ЦСКА в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На церемонии были представлены команды 14 стран, в число которых вошли Бангладеш, Белоруссия, Греция, Зимбабве, Индия, Иордания, Иран, Катар, Киргизия, Маврикий, ОАЭ, Россия, Таджикистан и Танзания. Почетными гостями стали начальник ЦСКА Артем Громов, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, руководитель российской делегации в CISM Андрей Зыков и исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

"Для меня большая честь приветствовать вас от имени Центрального спорта клуба армии. Скалолазание требует силы, выносливости, высокого уровня технической подготовки и стратегического мышления. Региональный чемпионат CISM и международные соревнования - это уникальная площадка для обмена опытом и укрепления дружбы между народами", - сказал Громов.

Бычков отметил, что CISM в последние годы была одной из немногих организаций, не вводивших против представителей России санкции. "Сегодня здесь собрались представители 14 стран, и для многих из них это первый опыт участия в крупных международных соревнованиях. Спорт должен объединять нас вне политических разногласий, и в эти непростые для российского спорта годы CISM осталась одной из немногих организаций, не применившей санкции, и наши военнослужащие выступают под своим гимном и флагом. ЦСКА и Федерация скалолазания вносит огромный вклад в развитие нашего вида спорта в CISM, и мы гордимся нашей историей".

Соревнования завершатся 30 ноября. В каждом из турниров будет разыграно по четыре комплекта наград.