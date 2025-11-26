"Спартак" вышел в полуфинал "пути РПЛ" Кубка России, обыграв "Локомотив"

Ответный матч завершился со счетом 3:2 в пользу красно-белых

Дмитрий Воробьев ("Локомотив") и Даниил Хлусевич ("Спартак") © Сергей Шахиджанян/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 обыграл столичный "Локомотив" в ответном матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Манфред Угальде (41-я минута), Жедсон Фернандеш (53), Пабло Солари (58). У проигравших отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, с пенальти).

Первый матч завершился победой "Спартака" со счетом 3:1. Соперник красно-белых по полуфиналу "пути РПЛ" определится в матче, который пройдет 27 ноября в Москве, между столичным "Динамо" и петербургским "Зенитом". Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо". "Локомотив" во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" сыграет с тульским "Арсеналом".

В матче первого раунда четвертьфинала "пути регионов" "Ростов" со счетом 3:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик". Во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" ростовчане сыграют с махачкалинским "Динамо".

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).