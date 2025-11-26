Галактионов надеется, что с Бариновым договорятся о новом контракте

Ранее сообщалось, что "Локомотив" приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов выразил надежду, что футбольный клуб и полузащитник Дмитрий Баринов сумеют договориться о новом контракте. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что "Локомотив" приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта. Соглашение Баринова с клубом истечет летом следующего года.

"Плохо, что такие сообщения появляются за пару часов до начала матча, они вносят нервозность. Хотел бы обратиться к СМИ давать правильную и объективную информацию, но не за несколько часов до матча, уважать партнеров по команде, тренерский штаб, руководителей и окружение игрока", - сказал Галактионов.

"Дима - наш капитан, на сегодняшний день он является основополагающим игроком. Я очень надеюсь, что конструктив в переговорном процессе продолжится и все точки соприкосновения будут найдены", - добавил он.

"Локомотив" с Бариновым в составе проиграл со счетом 2:3 "Спартаку" в ответном матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. "Ребят не в чем упрекнуть, но объективно "Спартак" был посильнее, и второй тайм нам не удался. Начало игры было за нами, если бы мы поддержали эмоциональный посыл, это могло повлиять на игру. Но тот необязательный гол эмоционально нас подбил", - пояснил Галактионов.

Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.