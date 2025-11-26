"Арсенал" нанес первое поражение "Баварии" на общем этапе Лиги чемпионов

Англичане одержали пятую победу подряд и лидируют в турнирной таблице

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Арсенала" © Richard Heathcote/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Английский "Арсенал" со счетом 3:1 обыграл германскую "Баварию" в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76). У проигравших отличился Леннарт Карл (32).

"Арсенал" одержал пятую победу подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Лондона набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Бавария" потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенский клуб набрал 12 очков и располагается на 3-й строчке.

В следующем туре "Арсенал" 10 декабря на выезде сыграет с бельгийским "Брюгге". "Бавария" 9 декабря примет португальский "Спортинг".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.