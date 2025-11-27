Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Чикаго" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Миннесоты"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" обыграла "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брок Фэйбер (40-я минута), Нико Штурм (43), Мэтт Болди (51) и Кирилл Капризов (62). У "Чикаго" отличились Джейсон Дикинсон (26), Коннор Бедард (33) и Артем Левшунов (46).

Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне, также на счету россиянина 14 голевых передач в 24 играх. Нападающие Яков Тренин, Данила Юров (оба - "Миннесота") и Илья Михеев ("Чикаго") не отметились результативными действиями. Левшунов забросил дебютную шайбу в НХЛ, белорусский защитник "Чикаго" провел в лиге 40-й матч. В текущем сезоне он в 22 играх также отдал 11 голевых передач.

"Миннесота" и "Чикаго" выступают в Центральном дивизионе. "Миннесота" занимает третье место с 30 очками после 24 игр, "Чикаго" идет на пятой строчке таблицы с 25 очками после 23 игр. В следующем матче "Миннесота" примет "Колорадо" 28 ноября, "Чикаго" в ночь на 29 ноября по московскому времени дома сыграет с "Нэшвиллом".