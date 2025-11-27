"Вашингтон" поставил фото Овечкина на аватарку в соцсетях

Перед игрой с "Виннипегом" состоялась церемония чествования 40-летнего россиянина в связи с его 900-м голом и 1500-й игрой

Редакция сайта ТАСС

Генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан и форвард Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" поставил фотографию Александра Овечкина на аватарку в социальных сетях.

В ночь на четверг "Вашингтон" дома со счетом 4:3 обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Перед игрой состоялась церемония чествования 40-летнего россиянина в связи с его 900-м голом и 1500-й игрой. В ней приняла участие семья Овечкина.

В матче с "Виннипегом" Овечкин забросил 908-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он был признан первой звездой матча. В текущем сезоне капитан "Вашингтона" забросил 11 шайб и отдал 11 голевых передач в 24 играх.