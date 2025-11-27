Церемония вдохновила Овечкина. Форвард забил 908-й гол в НХЛ

Россиянин отличился в игре с "Виннипегом", перед которой его чествовали за 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин со своими детьми © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против "Виннипега". Перед игрой состоялось чествование россиянина в связи с двумя его достижениями - 1 500 матчей и 900 голов в регулярных сезонах.

1500-й матч Овечкин сыграл еще в конце октября против "Оттавы", став 24-м игроком, достигшим этой отметки, и восьмым хоккеистом, сделавшим это в составе одного клуба. Та игра завершилась разгромным поражением "Вашингтона" (1:7) на своем льду. Игра же с "Сент-Луисом" (6:1), в которой 40-летний россиянин забросил 900-й гол, состоялась в первых числах ноября.

Перед матчем с "Виннипегом" (4:3) состоялась трогательная церемония чествования Овечкина. На льду арены была установлена стелла с изображениями прозвища Овечкина (GR8) и эмблемы клуба, у которой собрались сам игрок, его жена с двумя сыновьями, которые были одеты в подготовленную для этого случая ретро-форму, мать - олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, а также президент "Вашингтона" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик.

Ассистенты капитана "Вашингтона" Том Уилсон и Джон Карлсон вручили жене и матери Овечкина по букету цветов. Самому игроку были вручены золотая статуэтка в виде цифры 900 и картина из фотографий Овечкина в год дебюта в НХЛ и в текущем сезоне. На портрет нанесены имена всех хоккеистов, которые когда-либо играли с Овечкиным, включая россиян. Остальные игроки команды сфотографировались с Овечкиным, его семьей и руководителями клуба у стеллы.

Еще одним подарком для Овечкина было специально записанное видео с его детьми, где они в хоккейной форме признались отцу в любви. При этом в расширенном варианте видео видно, как они на льду копируют манеру игры отца и празднования голов, включая знаменитую "птичку", после 895-й заброшенной шайбы.

"Я не знал, что будет на церемонии, - сказал журналистам главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери. - Это особенная возможность показать его влияние на сообщество, показать то, что он сделал для хоккея. Дети носили восьмой номер в его честь, это было нечто особенное. Голы и все такое завершают образ игрока, да, это что-то космическое, но затем ты думаешь о чем-то более глубоком, чем просто голы, передачи и Кубки Стэнли. Это влияние, которое он оказал на тысячи людских жизней. Это была особенная церемония для него".

Комри обновил рекорд Овечкина

После такой красочной и эмоциональной церемонии "Вашингтон" не мог не выиграть, что он и сделал в поединке с победителем регулярного чемпионата прошлого сезона. "Вашингтон" быстро повел в счете с разницей в две шайбы, однако гости смогли отыграться. На шестой минуте второго периода "Вашингтон" снова вышел вперед благодаря голу Овечкину. Капитан хозяев, находясь вдалеке от ворот у борта, бросил наотмашь с разворота. Шайба, взмыв в воздух, опустилась в ворота Эрика Комри, который заменяет травмированного Коннора Хеллебайка, признанного летом лучшим вратарем и самым ценным игроком регулярного чемпионата прошлого сезона. Винить Комри в этом голе вряд ли стоит, поскольку обзор ему перекрывали два игрока.

Комри стал 186-м по счету вратарем, которому забил Овечкин, капитан "Вашингтона" обновил свой рекорд по этому показателю. Его шайба, 908-я в регулярных чемпионатах, стала девятой в ноябре, и россиянин сравнялся по количеству голов в этом месяце с Горди Хоу среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Всего в регулярном чемпионате и плей-офф Овечкин забросил 985 шайб, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола.

Победной в матче стала шайба Коннора Макмайкла, в концовке встречи "Виннипег" отыграл один гол, но перевести встречу в овертайм не смог. В конце матча во время навала канадской команды на ворота "Вашингтона" случилась массовая драка. Овечкин находился на льду, но участие в ней не принял.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Торонто" в ночь на 29 ноября по московскому времени.