Дегтярев поблагодарил IJF за принципиальность в защите олимпийских ценностей

Ранее исполком Международной федерации дзюдо принял решение вернуть россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ благодарно Международной федерации дзюдо (IJF), вернувшей россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны, за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В четверг исполком IJF принял решение вернуть россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны. Первым турниром, где россияне выступят с национальной символикой, станет турнир Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

"Исполком IJF принял долгожданное решение разрешить российским спортсменам вновь выступать под национальным флагом, с гимном и полной символикой, начиная с турнира в Абу-Даби, - сказал Дегтярев. - Мы благодарим IJF за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей".

"Дзюдо - один из самых любимых видов спорта в России. Почти полмиллиона человек регулярно им занимаются, в 2025 году в стране проведено 536 соревнований, дзюдо включено в программу X Российско-китайских молодежных летних игр и II летней Спартакиады сильнейших спортсменов. На чемпионатах мира и Европы в этом году наши дзюдоисты завоевали 13 медалей, включая 6 золотых. Важно, что в нашей стране дзюдо - это президентский вид спорта. Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин является мастером спорта СССР по этому виду спорта", - добавил министр.

В сентябре 2022 года исполком IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. В апреле 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Российские спортсмены выступали на турнирах под флагом IJF. IJF стала первой федерацией по олимпийским видам спорта, которая допустила российских спортсменов на международные турниры под флагом и с гимном. Российские спортсмены выступают под флагом и с гимном на турнирах Международной ассоциации бокса (IBA), в июне 2023 года Международный олимпийский комитет исключил ее из олимпийского движения и временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.