Мамиашвили предположил, когда российским борцам могут вернуть флаг и гимн

Глава Федерации спортивной борьбы России считает, что данное решение может быть принято в феврале

Редакция сайта ТАСС

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские борцы могут начать соревноваться на турнирах под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) с национальной символикой с февраля 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России, член бюро UWW Михаил Мамиашвили.

"Думаю, что все есть основания надеяться на то, что февраль начнется для российских борцов с флагом и гимном, - сказал он. - Это будут рейтинговые турниры. Есть все предпосылки для этого".

В феврале российским спортсменам позволили выступать под флагом UWW, ранее они выступали в нейтральном статусе.