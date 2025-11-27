Вишневский: на ЧМ по бодибилдингу в честь побед россиян будет играть гимн РФ

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 27 ноября. /ТАСС/. Организаторы мужского чемпионата мира по бодибилдингу в Саудовской Аравии будут включать гимн РФ в случае побед кого-либо из российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре.

"Здесь точно будет играть гимн России в случае успеха наших спортсменов, - сказал Вишневский. - И это, конечно, очень важно для всех нас. Спортсмены будут испытывать чувство большой гордости от того, что представляют свою страну. Это придаст дополнительное вдохновение".

ЧМ-2024, который проходил в Иране, был первым международным турниром с участием россиян после трехлетнего перерыва, связанного с санкциями. Спортсмены РФ приняли решение вернуться на мировую арену после того, как Международная федерация бодибилдинга официально разрешила государственную символику Российской Федерации и гимн на всех своих соревнованиях.