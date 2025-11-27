Тренер Макаров: российские дзюдоисты воодушевлены возвращением флага и гимна

Исполком IJF вернул россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские дзюдоисты воодушевлены решением исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть флаг и гимн РФ на международных соревнованиях. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Виталий Макаров.

Ранее в четверг исполком IJF вернул россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны.

"Это замечательная новость, все ею воодушевлены. Самое главное сейчас, чтобы был повод поднимать флаг и исполнять наш гимн", - сказал Макаров.

"Большое спасибо IJF за такую поддержку. Я знаю, что они очень много в этом плане работали. Эта ситуация еще раз показывает, что дзюдо - это больше чем спорт, это семья. И это не просто слова. Мы видим, что на деле они подтверждают нашу сплоченность. Это здорово", - добавил он.

Первым турниром, где россияне выступят с национальной символикой, станет турнир Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.