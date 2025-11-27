В ФДР назвали решение IJF соответствующим Олимпийской хартии

Решение о возвращении флага и гимна российским дзюдоистам было принято в четверг исполкомом IJF

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов © Софья Сандурская/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 27 ноября. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским дзюдоистам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны является по-настоящему спортивным и соответствующим Олимпийской хартии. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов.

Решение о возвращении флага и гимна российским дзюдоистам было принято в четверг исполкомом IJF. Первым турниром, где россияне выступят с национальной символикой, станет турнир Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

"Решение IJF является действительно по-настоящему спортивным и соответствующим принципу Олимпийской хартии, - сказал Денисов. - Это демонстрирует, что дзюдо - действительно больше, чем спорт, это настоящий "гибкий путь" со своей философией. Это спорт воспитанных, замечательных людей. Мы очень рады".

"Теперь слово за нашими спортсменами. И мы надеемся, что здесь, в Абу-Даби, на текущем турнире Большого шлема мы впервые за долгие годы услышим наш прекрасный, красивый российский гимн", - добавил он.