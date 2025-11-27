Борис Ротенберг назвал победой возвращение дзюдоистам флага и гимна

Решение о возвращении флага и гимна российским дзюдоистам было принято в четверг исполкомом IJF

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Решение исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны показывает, что здравый смысл возобладал над политической конъюнктурой. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг.

Решение о возвращении флага и гимна российским дзюдоистам было принято в четверг исполкомом IJF. Первым турниром, где россияне выступят с национальной символикой, станет турнир Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

"Наше общество всегда было за то, чтобы люди занимались борьбой и внутри страны, и представляли Российскую Федерацию на международных соревнованиях. И наша поддержка оправдала себя, решение IJF показывает, что здравый смысл и спортивный дух возобладали над политической конъюнктурой и идеологическим давлением. И теперь российские дзюдоисты могут защищать спортивную честь России под нашим национальным флагом. Это моя мечта, и можно сказать, что она сбылась. И это уже победа! Теперь дело за ребятами, мотивация максимальная, чтобы все вновь услышали гимн России", - сказал Ротенберг.

В сентябре 2022 года исполком IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. В апреле 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Российские спортсмены выступали на турнирах под флагом IJF. IJF стала первой федерацией по олимпийским видам спорта, которая допустила российских спортсменов на международные турниры под флагом и с гимном.