Большунов стал 11-м в гонке на 15 км на этапе Кубка РФ, выиграл Коростелев

В женской гонке на 10 км победу одержала Алина Пеклецова

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Савелий Коростелев выиграл гонку на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске (Мурманская область).

Коростелев показал результат 35 минут 10,9 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион Денис Спицов (отставание - 9,8 секунды). Тройку лучших замкнул Сергей Ардашев (+21,4). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал 11-м (+1.06,9).

В женской гонке на 10 км свободным стилем лучший результат показала Алина Пеклецова (26.14,0). Второй стала Екатерина Никитина (+29,6), третьей - Лидия Горбунова (+38,5).

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 ноября. Второй этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.