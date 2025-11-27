Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лучшего бомбардира московского "Спартака" и олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее в четверг на "Лукойл-Арене" прошла церемония прощания с Симоняном, которую посетили в том числе президент Российского футбольного союза Александр Дюков, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму президента России Владимира Путина со словами соболезнования, а также футболисты, тренеры и руководители клубов.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.