Главный тренер сборной России по дзюдо Макаров признан тренером года

На чемпионате мира 2025 года российские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали

Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как наставник года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны. На чемпионате мира по дзюдо 2025 года российские спортсмены завоевали три золотые и две бронзовые медали.

